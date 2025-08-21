Ulkomaat

Venäjä tyrmäsi eurooppalaiset joukot osana Ukrainan turvatakuita – Merkitsisivät ulkomaista väliintuloa

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kuuntelin presidentin puhetta Kremlissä Moskovassa 16. elokuuta. Lavrovin mukaan Venäjä ei hyväksy eurooppalaisia joukkoja Ukrainassa. Kuva: Viacheslav Prokofiev

Zelenskyin mukaan Putinin tapaaminen olisi mahdollista sen jälkeen, kun turvatakuista on sovittu.

Hannu Aaltonen, Elias Peltonen, Frida Ahonen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Venäjä ei missään tapauksessa hyväksy eurooppalaisten joukkojen läsnäoloa Ukrainassa osana turvatakuita, sanoi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov torstaina. Lavrovin mukaan joukot merkitsisivät ulkomaista väliintuloa eikä Venäjä missään tapauksessa voi hyväksyä sitä.

Lavrov väitti lehdistötilaisuudessa myös, ettei usko Ukrainan olevan kiinnostunut pyrkimisestä kohti kestävää rauhansopimusta.

– Ukrainan hallitus ja sen edustajat kommentoivat nykyistä tilannetta sellaisella tietyllä tavalla, joka osoittaa suoraan, etteivät he ole kiinnostuneita kestävästä, tasapuolisesta ja pitkäaikaisesta sopimuksesta, Lavrov sanoi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ulkoministerin mukaan Ukraina pyrkii ainoastaan hankkimaan turvatakuita, jotka eivät ole yhteensopivia Venäjän vaatimusten kanssa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin sanoi niin ikään torstaina, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen olisi mahdollista sen jälkeen, kun turvatakuista on sovittu.

– Haluamme, että turvatakuista syntyy yhteisymmärrys 7–10 päivän aikana. Tämän yhteisymmärryksen pohjalta pyrimme pitämään kolmikantakokouksen, jossa on mukana Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Zelenskyi sanoi.

Guardian kertoi torstaina lähteidensä perusteella, että Trump ei aio toistaiseksi suoraan osallistua Venäjän ja Ukrainan välisen mahdollisen tapaamisen järjestämiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tilanteen tuntevien virkamiesten mukaan Trump on sitä mieltä, että seuraava vaihe sodan lopettamiseksi on kahdenvälinen tapaaminen Putinin ja Zelenskyin välillä.

Guardianin mukaan Trump on sanonut avustajilleen järjestävänsä kokouksen Putinin ja Zelenskyin kanssa vasta sen jälkeen, kun nämä ovat ensin tavanneet keskenään.

Vance: Euroopalle johtorooli turvatakuissa

Zelenskyin kanslian päällikön Andri Jermakin mukaan aktiivinen työ turvatakuiden sotilaallisten osien suhteen on jo aloitettu.

Jermakin mukaan kehitteillä on myös toimintasuunnitelmia sen varalle, että Venäjä jatkaa sodan pitkittämistä tai häiritsee sovun syntymistä kaavailluissa presidenttitason tapaamisissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Zelenskyi puolestaan kertoi pyytäneensä Trumpia painostamaan Unkaria, jotta se ei estäisi Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluja. Zelenskyin mukaan Trump oli luvannut yhdessä hallintonsa kanssa tehdä työtä asian edistämiseksi.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen mukaan presidentti Trump taas odottaa Euroopan ottavan johtoroolin Ukrainalle annettavissa turvatakuissa.

Vance kommentoi asiaa Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä konservatiivikanava Fox Newsin haastattelussa.

Varapresidentin mukaan eurooppalaisten on kannettava leijonanosa taakasta riippumatta siitä, minkälaisessa muodossa Ukrainan turvatakuut päätetäänkään antaa.

Bloomberg: Italia ajaa turvatakuuehdotusta

Italian pääministeri Giorgia Meloni ajaa Ukrainan turvatakuiksi mekanismia, jossa Ukrainan liittolaiset päättäisivät sotilasavusta vuorokauden sisällä Venäjän mahdollisen uuden hyökkäyksen alettua.

Asiasta kertoi keskiviikkona uutistoimisto Bloomberg lähteisiinsä vedoten.

Italian ajama vaihtoehto on eräänlainen kevennetty versio sotilasliitto Naton tarjoamista turvatakuista. Ukrainan kanssa sopimuksen tehneet maat sitoutuisivat neuvottelemaan pikaisesti vastatoimista, jos Venäjä aloittaisi uuden hyökkäyksen.

Bloombergin mukaan ei ollut selvää, kuuluisiko kyseiseen vaihtoehtoon myös joukkojen lähettäminen Ukrainaan. Bloombergin lähteet painottivat, että neuvottelut elävät ja niiden sisältö muuttuu jatkuvasti.