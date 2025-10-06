Paikallisuutiset
Ruuskan kyläkauppa on Parkkilan olohuone ‒ ”Uutiset katsottava, sydänsurujakin kuunneltava”, kauppias Marko Hiunu kertoo
Haapajärven Parkkilassa sijaitsee yksi harvoista suomalaisista kyläkaupoista. Mikä on kyläkaupan sielunmaisema? Sitä valottaa kauppias Marko Hiunu.
Eräänä kauniina syyspäivänä tunnelma Kyläkauppa Ruuskassa eli Ruuskan kyläkaupassa on leppoisa ja rauhallinen.
Asiakkaita tulee ja menee, mutta kenelläkään ei ole kiireen tunnetta.
– Juuri nyt on rauhallisempaa. Aivan aamusta on tavallisesti vilkkaampaa, kauppias Marko Hiunu kertoo.
Kahden kilometrin p