Ruuskan kyläkauppa on Parkkilan olohuone ‒ ”Uutiset katsottava, sydänsurujakin kuunneltava”, kauppias Marko Hiunu kertoo

Marko Hiunu esittelee nykyisessä Ruuskan kyläkaupassa vanhaa, jo purettua kaupan kiinteistöä. Kuva: Timo Varila

Haapajärven Parkkilassa sijaitsee yksi harvoista suomalaisista kyläkaupoista. Mikä on kyläkaupan sielunmaisema? Sitä valottaa kauppias Marko Hiunu.

Eräänä kauniina syyspäivänä tunnelma Kyläkauppa Ruuskassa eli Ruuskan kyläkaupassa on leppoisa ja rauhallinen.

Asiakkaita tulee ja menee, mutta kenelläkään ei ole kiireen tunnetta.

– Juuri nyt on rauhallisempaa. Aivan aamusta on tavallisesti vilkkaampaa, kauppias Marko Hiunu kertoo.

Kahden kilometrin p

