Paikallisuutiset

Suklaassa salmonellariski – Myyty Ylivieskan Kärkkäisellä

iChoc Planty Classic 80 g -vegaanisuklaassa on salmonellaepäilty.

Camilla Uçan Keskipohjanmaa

Ruokavirasto tiedottaa keskiviikkona 23. heinäkuuta, että iChoc Planty Classic 80 g -vegaanisuklaassa on salmonellariski. Itu Biodyn Oy on vetänyt myynnistä suklaata, sillä saksalaisen tuotteen yhdessä valmistuserässä on todettu salmonellaa.

Kyseistä tuote-erää on ollut myynnissä Ruohonjuuri Oy:n myy