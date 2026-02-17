Urheilu
Suomi seitsemäs miesten ampumahiihdon viestissä – Ranskalle kultaa
Suomen miesten joukkue on sijoittunut seitsemänneksi ampumahiihdon viestissä. Kultaa nappasi Ranska 9,8 sekunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen Norjaan.
Suomi oli kisan kärkitaistelussa mukana kahden ensimmäisen osuuden jälkeen. Olli Hiidensalo näytti ensimmäisellä osuudella jälleen erinomaista ampumisvirettä, sillä hän ampui nollat pysty- sekä makuuammunnassa.
Toisella osuudella Tero Seppälän tekeminen oli myös varmaa. Seppälä käytti yhden varapatruunan pysty- ja makuuammunnassa ja vei Suomen toisena kolmannelle osuudelle.
Sitten oli Jimi Klemettisen olympiadebyytin vuoro. Varamiehenä kisoihin lähtenyt Klemettinen ei pystynyt pitämään Suomea kärkitaistelussa, sillä etenkin pystyammunta epäonnistui: ohilaukaukset johtivat kahteen sakkokierrokseen.
Otto Invenius onnistui parantelemaan Suomen sijoitusta ankkuriosuudellaan, ja näin Suomen joukkueen loppusijoitus vastasi ennakko-odotuksia.
Seitsemäs sija oli Suomen paras sijoitus miesten ampumahiihdon olympiaviestissä sitten Lillehammerin 1994.
Kultamitalin kaappasi Ranskan joukkue, joka oli maalissa 9,8 sekuntia ennen kakkoseksi pyristellyttä Norjaa. Pronssi matkasi Ruotsiin.
Ranskan kisa ei alkanut maireasti, sillä Fabien Claude räiski avausosuudella itsensä sakkokierrokselle. Ranska oli kuitenkin noussut jo kakkososuudella takaisin kärkikamppailuun.
Päätösosuudelle mentäessä Ranska, Norja ja Ruotsi hengittivät toistensa niskaan, mutta lopulta Ranskan Eric Perrot ylitti maaliviivan turvallisella erolla Norjaan.
///klo 17.54 juttua muokattu///