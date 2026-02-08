Urheilu

Voitelupäällikkö Heikki Tonteri tiivisti napakasti Val di Fiemmen huoltohaasteet: "Mehevää hommaa"

Suksihuolto tavoittelee Milano-Cortinan kisojen sääolosuhteissa parasta mahdollista kompromissia. Nopeasti vaihtuva sää pakottaa huoltajat ennakoimaan ja arvailemaan seuraavien tuntien muutoksia.

Voitelupäällikkö Heikki Tonterimyönsi Val di Fiemmen huoltohaasteet, joita aiheuttaa nopeasti muuttuva sää. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Pasi Rein Keskipohjanmaa

Maastohiihdon voitelupäällikkö Heikki Tonteri vahvisti miesten yhdistelmäkilpailun jälkeen Arsi Ruuskasen ja Iivo Niskasen välineongelmat. Suomalaiset eivät saaneet sunnuntain kilpailuun huippuvireisiä välineitä.

– Emme suksihuollossa pystyneet tarjoamaan heille riittävän tasokasta kalustoa, Tonteri naulasi Milano-Cortinan kisojen ensimmäisen miesten hiihtolajin tuloksen.

Kärki livisti suomalaisten ulottuvilta perinteisen osuudella, kun Ruuskasen suksista puuttui pito. Niskasen pahin ongelma oli heikko luisto.

– Ongelmiin ei ollut yhtä syytä. Osalla suksi oli herkkä. Osalla pito oli hyvä, jopa erittäin hyvä, Tonteri tarkensi.

– Arsin suksi oli selkeästi pidoltaan herkkä, eikä ollut luistoltaan myöskään liukas. Iivon sukset eivät luistaneet.

Niskasella oli kilpailussa myös pito-ongelmia, mutta ne rajoittuivat lähinnä vain yhteen radan osaan, jossa monilla muillakin oli ongelmia.

Pikaisen analyysin perusteella pito-ongelmat johtuivat pitovoiteen niukkuudesta.

– Pitotuote oli oikea, Tonteri arvioi.

– Oli voiteen määrästä tai suksesta (suksen valinta) kiinni, jos se ei pitänyt.

Myös luistopuolen ongelmat saattoivat johtua suksesta, eikä voitelusta.

Fiemmen laaksossa hiihdetään olosuhteissa, jossa sää lämpenee yön pakkasten jäljillä nopeasti varsinkin aurinkoisena päivänä.

Huolto pääsee kisaradalle tunniksi, paljon ennen kilpailun alkua. Siinä tilanteessa sään muutosta pyritään ennakoimaan.

– Täällä olosuhde muuttuu niin nopeasti, että sitä on pakko arvuutella. Onnistuminen edellyttää taitoa ja onnea.

Samalla Tonteri korostaa, että tilanne on jokaiselle huoltotiimille sama. Kaikki kohtaavat valtavassa kiireessä saman hermoja raastavan ongelman.

– Mehevää hommaa, Tonteri naurahti huollon haasteille.

– Tässä tarvitaan paksu nahka ja tyhmä pää.

Määritelmällä Tonteri tarkoittaa sitä, että kritiikki pitää kestää ja työtä jatkaa sitkeästi päivästä toiseen jokainen minuutti hyödyntäen.