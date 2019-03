Jätteet järjestykseen - Näillä vinkeillä saat kotiisi toimivan jätemallin

Millainen on käytännöllinen jätevaunu, jonka käytön osaa lapsikin?

Anniina Nurminen uskoo, että jätevaunun värikoodit on aikanaan helppo opettaa nyt 8-kuiselle Evelyn Saarnille.

Nurmisen perheen jätevaunussa on omat astiansa muovi-, seka-, bio- ja metallijätteelle.

Suomalaiset ovat innostuneet lajittelemaan roskiaan. Monessa kodissa ahdas tai huonosti suunniteltu allaskaappi kuitenkin syö intoa kierrättää muovit, biojätteet ja kartongit pois sekajätteestä.

Porilainen Anniina Nurminen halusi panostaa kunnolliseen jätevaunuun. Toimivuuden rinnalla yhtä tärkeä ominaisuus oli tyylikkyys. Jätevaunu on kovassa käytössä kesällä asuntomessualueelle valmistuneessa omakotitalossa.

– Roskiskaappia avataan kymmeniä kertoja päivässä, joten mikä tahansa rimpula ei olisi toiminut. Kunnollinen jätevaunu on käytännössä ikuinen, Nurminen sanoo.

Perhe halusi jätevaunuun monta toimintoa, joten järjestelmä on rakennettu järkevästi tilavaksi. Jätevaunussa on neljä astiaa: biojätteelle, muoville, sekajätteelle ja metallille. Lasipurkit perhe kerää erilliseen astiaan lasiterassille ja vie sieltä eteenpäin.

– Eipähän ole enää sekalaista nyssäkkää ja pussukkaa nurkissa pyörimässä, vaan kaikki on samassa. Poltamme kartongit, ja niille pitäisi vielä hankkia kaunis mutta toimiva säilytyslaatikko.

Roskavaunussa on useampi värikäs sanko: on sininen, ruskea, keltainen ja harmaa. Kahdeksan kuukautta vanha Evelyn Saarni ei vielä hallitse jätteiden kierrätystä, mutta Nurminen uskoo, että värikoodit on tulevaisuudessa helppo opettaa lapselle.

– Banaaninkuoria roskiin vievälle tytölle on helppo sanoa, että laita ruskeaan eli biojätesankoon.

Nurminen myöntää, että jos jätevaunu olisi vaikka puoletkin pienempi, olisi kiusaus niputtaa muovia ja kartonkia turhan helposti sekajätteeseen. Värikkäät sangot ja jätevaunun yläpuolella oleva vedettävä hylly ovat olleet Nurmisen mieleen.

– Kokonaisuus takaa sen, että roskat tulee oikeasti vietyä, eivätkä sangot pursuile yli.

Asuinalueella on kattava lajittelupiste, joka rohkaisee alueen asukkaita kierrättämään. Vaunulenkillä perheen esikoisen kanssa Nurminen ottaa esimerkiksi muoviroskat tai lehdet mukaansa ja tiputtaa ne samalla. Lisäksi Nurmisten tontilla on komposti, joten biojätteen kanssa kuljetusongelmia ei tule.

– Sekajätteen määrä on vähentynyt huimasti.

Sisustussuunnittelija Maru Hautala myöntää, että suomalaisten keittiöt ovat usein melko pieniä ja monissa tapauksissa kaapistot priorisoidaan astioita eikä kierrätystä ajatellen. Etenkin kerrostalokeittiöissä kierrätyspulmat korostuvat, kun jätteille ei yksinkertaisesti ole riittävästi tilaa.

– Säilytysongelmat johtuvat monesti siitä, että kodista ei löydy tarpeeksi vaivattomia ja järkeviä järjestelmiä. Mikään ei tapahdu itsestään, vaan myös kierrätysasioihin on hyvä laittaa aikaa ja ajatusta.

Jo pienillä muutoksilla saa paljon aikaan. Hautala kannustaakin pohtimaan muiden kaapistojen hyödyntämistä kierrätyskäyttöön.

– Jos on laiska viemään esimerkiksi kartonkeja roskiin, kannattaa vaikkapa eteisen kaappiin asettaa kapea laatikko niitä varten. Keittiön tasolta voi heti viedä siihen kertyvän maitopurkin eteisen kaappiin ja tyhjentää kerran viikossa kartonkiroskat. Meillä tämä ainakin toimii, Hautala toteaa.

Hän haastaa myös pohtimaan, voisiko biojäteastia sijaita altaan aluskaapin sijaan viereisessä laatikossa, jolloin altaalla työskennellessä ei tarvitse siirtyä pois roskiskaapin tieltä.

Hautalan mukaan myös irralliset jäte-astiat ovat yksi hyvä vaihtoehto, mutta markkinoilla saisi olla vielä huomattavasti enemmän kauniita ja kestäviä irtonaisia ratkaisuja.

– Nykyiset kauniit vaihtoehdot ovat lisäksi monelle turhan tyyriitä.

Hautalan mukaan monessa keittiöliikkeessä on hyvät järjestelmät jätteiden kierrätykselle. Saatavilla on monen kokoisia astioita niin lasille kuin esimerkiksi metalleille ja pattereille. Silti jätesuunnitteluun havahdutaan harmillisen usein liian myöhään. Ostajan täytyy usein olla itse hyvin valveutunut ja haastaa keittiösuunnittelijaa.

– Omissa keittiösuunnitteluissa olen mahdollisuuksien mukaan lisännyt yhden tai jopa kaksi laatikostoa vielä allaskaapin viereen jätteiden lajittelulle.

Kotimaisen lajittelujärjestelmien valmistajan Lanka ja Muovi Oy:n toimitusjohtaja Aki Pohjanlehto toteaa, että vuosien saatossa kuluttajien kierrätystarpeet ovat muuttuneet. Pohjanlehdon mukaan nykykuluttajat etsivät roskiskaappiin lajittelujärjestelmää, jonka avulla voi lajitella mahdollisimman monta jätelajia.

– Kymmeniä vuosia kun alalla toimii, on syytä pysyä kuluttajien kierrätysajatusten mukana tai jopa etukenossa. Säilytysratkaisut on suunniteltu jälkiasennettavuutta silmällä pitäen, ja niitä pitää olla erilaisiin kohteisiin kuten perinteiseen rintamamiestaloon tai vastavalmistuvaan keittiöön.

Pohjanlehto myöntää, että toimivan ja tyylikkään kierrätysjärjestelmän saadakseen kuluttajan ei pitäisi ryhtyä ensimmäiseksi mittavaan keittiöremonttiin. Vanhassa keittiössä allaskaapin koko määrittelee pitkälti roskien lajitteluun käytettävissä olevan tilan.

– Kannattaa listata paperille lajikkeet, jotka haluaa kierrättää ja minkä verran mitäkin jätettä kertyy. Vasta listauksen jälkeen kannattaa tarkistaa kierrätyskaapin mitat ja miettiä ratkaisuvaihtoehtoja.

– Esimerkiksi se, voivatko metalli ja lasi olla samassa astiassa, on todella olennainen tieto, varsinkin jos kumpaakin jätettä syntyy taloudessa vähän.