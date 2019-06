Pääkirjoitus: Veneilyliivit ja selvä pää auttavat vesillä



Vesillä liikenne yleensä vilkastuu, kun juhannus ja lomakausi lähestyvät, vaikka juhannus sinänsä olisikin rauhallinen. Kokkolan merivartioasemalla vuosi on alkanut yllättävän vilkkaana: hinaus- ja pelastustehtäviä on riittänyt. Merivartiomestari Teemu Kiviranta Kokkolan merivartioasemalta kertoo Keskipohjanmaan jutussa, että vesille on lähdetty esimerkiksi huoltamattomalla koneella.

Merivartiomestarikin tietää, että valtaosa veneilijöistä on valveutuneita. Joka kesä keskustellaan siitä, että kokemattomat kuljettajat ovat liikkeellä isoilla veneillä, joiden hallitseminen ei ole ihan helppoa. Vauhdinhurma ja vähäiset taidot on huono yhdistelmä. Vesillä ei voi luottaa pelkkään tekniikkaan vaan tietoa ja taitoa tarvitaan myös niihin tilanteisiin, kun tekniset apuvälineet pettävät.

Veneilykurssit täyttyvät ympäri Suomen, ja moni kaipaisi käytännön koulutusta tositilanteessa. Veneilyyn liittyy paljon myös teoriaa, jos aikoo oikeasti osata liikkua vaativissa olosuhteissa kunnon veneillä. Joskus veneilyharrastukseen kasvetaan pienestä pitäen.

Tänä viikonloppuna vietetään pelastusliivipäivää yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Päivän tarkoituksena on muistuttaa, kuinka tärkeätä on pitää liivit yllä aina veneellä liikuttaessa. Lain mukaan liivien pitää olla mukana, ja niiden puuttumisesta tulee sakkoja. Tositilanteessa kyse voi olla hengestä eikä liivien etsimiseen vaikkapa lukitusta kaapista ole välttämättä aikaa.

Vesillä promilleraja on edelleen yksi. Se ei tarkoita, että kukaan olisi tarpeeksi hyvässä toimintakunnossa yhden promillen humalassa tai humalassa ylipäätään. Vesillä on kysymys myös muista ihmisistä ja heidän turvallisuudestaan. Promilleraja on saanut olla nykyisellä tasollaan jopa yllättävän pitkään ja mutinoitta.

Merivartioston apuna toimii vapaaehtoisten vetämiä meripelastusseuroja. Niiden jäsenet harjoittelevat ja harrastavat, mutta ovat käytettävissä muiden veneilijöiden apuna myös tositilanteessa. Senkin vuoksi toivoisi, että vesillä liikuttaisiin veneilystä nauttien, järki päässä ja tarvittavat varusteet mukana..