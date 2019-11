Lukijan mielipide: Politiikassa unohdettava tyhjät tavoitteet – On jaettava oikein eikä ahneudelle



Valistus 1700-luvulta on halunnut järkiperäisellä suunnittelulla ja kasvatuksella parantaa ihmisyyttä ja tasa-arvoa oikeuden edessä jopa niin, että valistusfilosofit olivat pilkanneet kirkkoakin taikauskon levittäjäksi.

Paavin kirkko luetteli "nykyajan erehdyksiä", viimeksi sitäkin, että se voi tehdä sovinnon edistyksen, liberalismin ja ajankulttuurin kanssa. Liberalismin mukaan inhimillinen kehitys perustuu yksilön voimien vapaaseen käyttöön. Sittemmin on ollut "tyynenpää" vallankumouksineen, sotineen, kunnes taas rauhanrakentamisen ja materiaalisen rakentamisen jälkeen on ajauduttu uusliberalismiin, ateismiin ja antisemitismiin, vaikka kohtaan sieltä siinailta yhäkin on perustuslait totuuden puolesta oikeudenmukaisuuteen ja inhimillisyyteen tähdäten.

Pimeämmät voimat kateuksineen, ahneuksineen ja väkivaltaisuuksineen ovat tehneet puhtaasta ja kauniista likaista ja rumaa oikeasta väärää ja rikollista, jopa laki vain määrää?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kansallisrunoilijamme opetti jo sata vuotta sitten, että "ei paha ole kenkään ihminen, vaan toineen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaik ei aina esille loista".

Politiikan tulee palata politiikkaan tyhjien tavoitteiden ja uudistusten seasta ja parantaa oikeudenmukaisuutta vääryyksien tilalle. On kuin puhuminen ja viihdyttäminen kehumisineen riittäisivät oikaisemaan vääryydet tulonjaossa - tärkeässä.

Jokapäiväiset väkivaltaisuudet hyväksikäyttöineen ovat sairasta ja inhottavaa uusliberalismin tuotetta, nyt ne ovat tiedotuksen pääasioita. Sellaista ei viisas kasvatus edes tuntenut!

Miten saadaan politiikka tunnustamaan erehdyksensä ja antamaan vanhemmille taas kasvatus mahdollisuus ja yhteiskunnalle takaisin vastuunsa heti rippikoulusta vihkipallille?

Ja tosiasiahan on, ettei rahaa ole poltettu eikä revitty. Politiikan ja virkavallan on se jaettava oikein eikä ahneudelle. Se suurin tyytyväisyys tulee, kun saa auttaa tarvitsevaa. Oletko tuntenut?