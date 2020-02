Korona leviää maailmalla, mikä näkyy yhteydenottoina Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa: "Huomattavasti todennäköisempää tähän aikaan vuodesta on saada RSV-virus", rauhoittelee Soiten infektioylilääkäri

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronavirus on levinnyt viime päivinä useissa maissa. Italiassa on todettu jo noin 200 koronatartuntaa.

Yksi tartuntatapaus on todettu myös Teneriffalla, jossa lomailee paljon suomalaisia.

Samalla leviää ihmisten huoli, mikä näkyy Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.

– Kyllä koronaviruksesta on kyselyitä tullut. Etenkin viimeisen viikon aikana, kun tautia on alkanut näkyä lähemmillä alueilla, sanoo Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen.

Suurin osa yhteydenotoista on niin sanottuja "huolikysymyksiä".

– Iso uutisointi asian ympärillä on lisääntynyt. Se näkyy meille tulevien puheluiden määrässä. Ihmiset soittavat terveyskeskuksen puolelle tai infektiontorjuntayksikköön.

Mikä soittajia askarruttaa?

– Yleensä kysellään omista riskeistään. Jos matkalla on oltu, ja on jotain oireita, niin kysellään, onko tarvetta käydä tarkistuttamassa.

Ohjataanko huonovointiset matkailijat oitis sairaalaan lisätutkimuksiin?

– Huomattavasti todennäköisempää tähän aikaan vuodesta on RSV-virus (aiheuttaa infektioita yleensä talvikuukausina ja hakeutuu erityisesti hengitysteiden pintakerrokseen). Koronatartuntojahan on todettu Teneriffallakin vasta yksi. Parhaiten siltä voi suojautua hyvällä käsihygienialla. Jos yskit, yski hihaan.

Suomen ensimmäinen koronavirustartuntatapaus varmistui tammikuussa Rovaniemellä.

Milloin vastaava tapahtuu Keski-Pohjanmaalla?

– On mahdollista, että jollain aikataululla. On vaikea antaa ennusteita, mutta tautitapauksia tulee varmasti lisää. Virus on kuitenkin levinnyt nopeasti, sanoo Rahkonen.

Kallion puolella huolestuneita puheluita ei juuri ole tullut.

– Toistaiseksi hyvin vähän on ollut kyselyitä. Korona ei kovemmin ole huolettanut ihmisiä meillä päin, sanoo Arto Nieminen, Kallio-yhtymän tartuntatautien vastaava lääkäri.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio vastaa terveyspalveluista Alavieskan ja Sievin kunnissa sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeissa.