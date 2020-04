Soiten antamat ohjeistukset eri henkilöstöryhmille elävät päivittäin ja vieläpä useita kertoja päivässä.

Keskiviikkona iltapäivällä Soiten kotihoidon henkilöstö sai uudet toimintaohjeet, joiden mukaan nyt koronaepidemian aikana käytetään kirurgista suunenäsuojainta ihan kaikissa kotihoidon kontakteissa, asiakaskäynneillä.

Kotihoidon henkilöstön suojainten käyttö on jaoteltu sen mukaan onko kyseessä asiakaskäynti henkilön luona jolla on tai kenellä ei ole koronan kaltaisia hengitystieoireita.

– Henkilöstöllemme annetaan ohjeita sisäiseen Intraan. Nyt jos koskaan on erittäin tärkeää ihan koko henkilöstömme seurata annettuja ja jatkuvasti päivittyviä ohjeita. Ohjeet saattavat päivittyä jopa kaksi kertaa päivässä, muistuttaa Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.

Hänen mukaan tärkeää on myös noudattaa annettua ohjeistusta siten kuin se on ohjeisiin kirjattu.

– Kaikissa olosuhteissa kaikista tärkeintä on hyvä käsihygienia. Saman aikaiseti pyrimme kaikin keinoin varmistamaan suojainten riittämisen. Olemme ihan koko Suomessa siinä tilanteessa, että joudumme miettimään vakavasti suojavälineiden riittämistä. Tärkeää on myös se, että meillä on käytössämme riittävästi suojavälineitä kriittisessä tilanteessa tehtäviin hoitokäynteihin, eli silloin kun tarvitaan pakosta korkeinta mahdollista suojautumistasoa.

Pelkästään suunenäsuojaimia tarvitaan jo kotihoidon tekemässä hoitotyössä runsaasti. Soiten kotihoidossa asiakkaita on kaikkiaan 1600-1700 henkeä ja kotihoidossa työskentelee 350 ihmistä. Päivittäin tehtäviä kotikäyntejä on keskimäärin 1620 kappaletta.

Tavoitteena ensisijaisesti on, että jokaisen käyntikerran jälkeen ei uutta suojaa vaihdeta.

– Suunenäsuoja on työntekijäkohtainen ja käytetään työvuoron ajan tai kunnes se kostuu. Suunenäsuoja säilytetään narupussissa käyntien välillä ja sitä käsitellään vain desinfioiduin käsin, neuvotaan Soiten ohjeistuksessa.

Mikäli kotihoidon asiakkaalla on koronaan viittaavia oireita käyttää kotihoidon henkilöstö tavanomaisia varotoimia sekä kosketus- ja pisaravarotoimia. Heillä on käytössä muun muassa kertakäyttöisiä suojakäsineitä, kirurgiset suunenäsuojaimet, silmiensuojaimet ja esiliina.

Koronaepidemian toimintaohjeistus Soiten alueella poikkeaa jonkin verran esimerkiksi Helsingin alueella annetuista ohjeista.

– Se on ihan selvää, että meillä on eri ohjeistus. Kaikki ohjeemme pohjaavat Thl:n (terveyden ja hyvinvoinnin laitos) sekä Stm:n (sosiaali- ja terveysministeriö) ohjeistuksiin, mutta ne ovat erilaisia riippuen kunkin alueen epidemiatilanteesta. Parasta aikaa käymme läpi ohjeistuksen päivittämistä Erva-alueen kesken. Teemme eri alueet yhdessä muun muassa suojainten tilauksia, kertoo Korkiakoski-Västi.

Koronaepidemian ollessa päällä avainasemassa on osaava, tarkka ja työnsä osaava henkilökunta.

– Täytyy todeta, että Soiten ihmisten vahvuus tulee esiin juuri tässä jatkuvien muutosten tulvassa. Meidän väkemme on ihan uskomattoman hyvin sietänyt ja vastaanottanut jatkuvia uusia ohjeistuksia, uutta tietoa ja täysin uusia toimintatapoja, kiittelee Soiten toimitusjohtaja henkilöstöään.