Antti Paalasen metsäkonsertti nähdään suorana lähetyksenä Yle Areenassa – Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö striimaa huhtikuussa myös taide- ja tiedeluentoja

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö järjestää huhtikuussa kolme avointa verkkoluentoa, joissa yleisö voi osallistua reaaliaikaisesti keskusteluun.

Huhtikuun taide- ja tiedetiistait -niminen luentosarja alkaa 7.4. kello 19. Silloin luennoitsijana on musiikin tohtori Piia Kleemola-Välimäki. Hän esittelee soivassa luennossa eteläpohjalaisten viulupelimannien soittotyyliin keskittyvää post doc -tutkimustaan arkistonauhojen ja -valokuvien sekä livemusiikin avulla.

Tiistaina 21.4. kello 14 kulttuurisen musiikintutkimuksen professori Antti-Ville Kärjä puhuu siitä, miten käsityksiä musiikkiperinnöstä hyödynnetään ja rakennetaan.

Tiistaina 28.4. kello 14 vuorossa on kaupunkitutkimuksen dosentti Giacomo Bottà. Englanninkielisessä Music in times of crisis -luennossaan Bottà kertoo kriisien vaikutuksesta musiikin tekemiseen ja kuluttamiseen. Hänen esimerkkeinään ovat niin 1920-luvun lama kuin meneillään oleva koronaepidemiakin.

Luennot striimataan Taideyliopiston YouTube-kanavalla osoitteessa https://www.youtube.com/UniartsFi.

Striimaukset jäävät kolmen kuukauden ajaksi tallenteiksi, joten ne voi katsoa YouTube-kanavalla myös myöhemmin.

Pääsiäisen jälkeen, tiistaina 14.4. kello 19 sarjassa järjestetään yhdessä Yle Pohjanmaan kanssa haitaristi Antti Paalasen konsertti.

Metsä Live -konsertissa Paalanen konsertoi säiden salliessa suoraan kokkolalaisesta metsästä.

Yle Pohjanmaa lähettää konsertin suorana Yle Areenassa osoitteessa https://areena.yle.fi/tv/suorat.