Keskipohjanmaan päätoimittajalta, osa 2: Keskustan pakko on sekaisin, mutta nyt ei saa isänmaan etu jäädä toiseksi

Keskustan tilanne muuttui perjantaista lauantai-iltaan mennessä sellaisella vauhdilla, että perässä ei meinannut pysyä. Jokainen kotikommentaattorikin osasi lauantai-iltana tehdä arvion, että keskustassa kaikki ei ole kohdillaan. Todellisesta tilanteesta oli ilmeisen vaikea saada selkoa jopa keskustan sisällä ja sisäpiirissä. Tämä on toinen päätoimittajalta-kirjoitus tänään lauantaina. Sekin kertokoon tilanteen kehittymisestä.

Perjantaina keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni ilmoitti eroavansa ministerin tehtävästä. Taustalla oli Kulmunin esiintymiskoulutukseen liittyvä kohu, jossa kustannukset ja menettelytapa nousivat julkisuuteen. Kulmunilla ei ollut muita vaihtoehtoja kuin erota.

Dramaattisen eroilmoituksen jälkeen kuultiin, että keskusta olisi koolla sunnuntaina ja silloin puolueen olisi määrä valita ehdokkaansa seuraavaksi valtiovarainministeriksi, mistä seuraisi muukin ministerikierrätys. Myös Keskipohjanmaan pääkirjoituksessa oltiin varmoja siitä, että keskustan puheenjohtaja vaihtuu syyskuussa pidettävässä puoluekokouksessa. Ei tullut mieleen vaihtoehto, että Kulmuni olisi edes käytettävissä.

Lauantain tiedoista päätellen Kulmuni ei suinkaan ole hautaamassa poliitikon uraa. Itkuisesta valtiovarainministeristä sukeutui yhdessä yössä taistelutahtoinen poliitikko. Tai ehkä toimintasuunnitelma oli valmiina jo perjantaina.

Se on kuitenkin varmaa, että keskustankin piirissä uskottiin laajasti sunnuntain kokoukseen ja ministerikierrätykseen, kunnes suunnitelma muuttui.

Paljon on tapahtunut viime kesästä lähtien, kun SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen hallitus vannoi virkavalansa. Rinteen pääministeriys jäi lyhyeksi ja paikalle nousi supersuosittu Sanna Marin, jonka pääministerikaudella demareiden kannatus on noussut kiitämällä.

Jos loppuvuonna keskustan puheenjohtaja ei kokenut luottamusta silloista pääministeriä kohtaan, taisi nyt käydä sama asia toisin päin.

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin asema oli tukala alusta lähtien. Niskassa olivat kovat kannatuspaineet ja uusi tehtävä puheenjohtajana puolueessa. Valtiovarainministerin salkku on raskas milloin tahansa ja erityisesti koronakriisin taloushuolien keskellä.

Lauantai toi mukanaan ihan uudenlaisen kuvan tilanteesta. Valtiovarainministerin valinta siirtyi ennakkotiedoista poiketen sunnuntailta maanantaille. Tieto maanantain kokouksesta tuli lauantai-iltana. Suurin kysymys ei enää ollut, kuka on seuraava valtiovarainministeri vaan se, mitä ihmettä nyt tapahtuu.

Kulmuni haluaa jatkaa puheenjohtajana, mutta se ei tietenkään tarkoita, että näin tapahtuu. Nyt ei ole kysymys pelkästään keskustan tilanteesta vaan Suomesta ja suomalaisista.

Hallitus on juuri hyväksynyt lisätalousarvion, jonka loppusumma on päätähuimaava. Arkiviikolla elämä jatkuu, käsiteltävänä on muun muassa tämä lisätalousarvio. Samaan aikaan Suomi on keskellä huhuja siitä, että keskustassa olisi tahoja, jotka haluavat kaataa hallituksen.

Isänmaan etu ei tunnu olevan tärkeimmällä sijalla, kun ottaa huomoon, että maa elää keskellä koronkriisiä ja vaikeassa taloustilanteessa. Nyt pitäisi kipin kapin järjestää rivit ja valita maahan valtiovarainministeri, jonka päätehtävänä on huolehtia nimenomaan maan taloudesta.