Valtioneuvosto varustautuu vanhalla "nyrkillä" koronan uuteen aaltoon

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Valtioneuvosto varustautuu syksyn koronahaasteisiin samanlaisella organisaatiolla kuin keväällä. Eri ministeriöiden välisiä toimia koordinoi ja valtioneuvoston päätöksiä toteutukseen vie erillinen koordinaatiotyöryhmä.

Valtioneuvoston korona-koordinaatioryhmä on kokoontunut läpi kesän viikoittain, ryhmän puheenjohtajana toimiva Mikko Koskinen kertoo. Koskinen on pääministeri Sanna Marinin (sd.) valtiosihteeri.

Koordinaatioryhmä nimettiin huhtikuun alussa ja siihen kuuluvat Koskisen lisäksi kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköt sekä valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, yksikön päällikkö Heikki Hovi sekä THL:n johtaja Mika Salminen.

Alkuvaiheessa koordinaatioryhmä kokoontui vähintään kahdesti viikossa, mutta Koskisen mukaan kokoustahti vaihtui kesäkuun lopussa yhteen kokoukseen viikossa.

Viime aikoina ryhmän toiminta on aktivoitunut entisestään, kun Suomessa on saatu merkkejä koronaviruksen toisesta aallosta. Koskisen mukaan koordinaatioryhmässä käsiteltävien asioiden määrä on kasvanut selvästi heinäkuun vaihtuessa elokuuksi.

– Ajoittain työskentely on hyvinkin intensiivistä, Koskinen kuvailee.

Valtiosihteeri Koskinen kertoo koordinaatioryhmän toiminnan olevan keskeinen osa tämänhetkistä työtään.