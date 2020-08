Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

1980-luvulla syntynyt mies menehtyi perjantaina iltapäivällä Kaustisella mönkijäonnettomuudessa.

Yksin liikkeellä ollut mies oli ajanut poliisin tietojen mukaan suljetulle turvetyömaalle johtavaa tietä, joka oli suljettu kettingillä. Mönkijä oli törmännyt kettinkiin ja kuljettaja oli lentänyt pois mönkijän kyydistä.

Mies oli menehtynyt saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalle.

Mönkijä oli jatkanut törmäyksen jälkeen matkaa vielä kymmeniä metrejä päätyen ojaan.

– Pitkistä jarrutusjäljistä päätellen vauhti on ollut tapahtumahetkellä aika kova. Menehtyneen miehen löysi henkilö, joka oli ollut menossa turvetyömaalle, taustoittaa tutkinnanjohtaja Anders Åfors Pohjanmaan poliisista.

Hänen mukaansa poliisi ei epäile rikosta tässä vaiheessa tutkintaa.

– Poliisi selvittää nyt, onko kyseessä yksityistie ja onko tien sulkeminen ollut asianmukaista. Jos kyseessä on yksityistie, niin tien haltijalla on oikeus sulkea se, mutta poliisi selvittää, miten tien sulkeminen on näkyvissä ja onko siitä ennakkovaroitusta.

Mökki- ja yksityisteillä näkee usein erilaisia tapoja sulkea teitä liikenteeltä.

– Useimmiten puomeissa on liikennemerkki tai yksityistie-kyltti. Mutta jos kyseessä on yleinen tie ja sinne pingottaa vaijerin, voi tällöin olla kyseessä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, Åfors kommentoi.