Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Varjakan pitkiä varjoja

★ ★ ★ ★

Kaikki synnit 2. Ohjaus Mika Ronkainen, 2020 Elisa Viihde Aitio ja elokuvateatterit to 22.10.

Kaikkien syntien kakkoskausi on kaikilta osin onnistuneempi. Se kohoaa parhaiden kotimaisten rikossarjojen kapeaan kärkeen. Poikkeuksellisesti sarja tuodaan ensi-iltana myös elokuvateattereihin, Keski-Pohjanmaallakin. Jani Kumpulaisen väkivahvoissa kuvissa pikku piirteitä myöten huolellinen tuotanto huutaa valkokankaalle pääsyä. Ensimmäistäkin kautta kehuttiin lehdissä. Itse lämpenin loppujaksoille. Niissä rosvojen, poliisien ja lestadiolaisten tarina sai viimein ryhdin ja sielun. Yritykset shokeerata murhilla ja seksikohtauksilla tuntuivat halpahintaisilta. Uskovaisten ja nuorison tyypittelyt karahtivat kiville. Murhaajasta ja poliiseista sentään kiinnostui ennen kauden loppua. Toisella kuusiosaisella kaudella kaikki on toisin. Ne synnitkin syvempiä. Pitkät varjot, joihin aiemmin vain viitattiin, saavat valaisun. Millenniumia odotetaan taikauskoisesti marraskuisessa Varjakassa 1999. Säilykepurkkeja ja joditabletteja on hamstrattu pahimman varalta. Lestadiolaismafian tyhjään kiinteistöön pesiytyy Eevan tyttäriä, joiden mielestä nainen on Jumala. Hekin odottavat maailmanloppua, mutta alkuna uudelle. Loppuu se naisen ylistämällä alistaminen!

Varjatekin osakas ja kosketusnäyttötekniikan patentoija löytyy murhattuna. Henkilökohtaiseksi osoittautuvan rikostutkimuksen ohessa kyläpoliisi Ritola saa huostaansa uhrin pojan. Aaron kohtalo muistuttaa Jussia omasta menetyksestään nuorena. Rautaisen Matti Ristisen kohtaukset herkän Eeli Jurvelinin kanssa ovat kauden ydintä, mysteerin ratkaisunkin kannalta. Palstatila ei riitä sarjan näyttelijäin toinen toistaan hienompien suoritusten luettelemiseen.

Edelliskausi oli ohjaaja Mika Ronkaiselle ja käsikirjoittajapari Merja Aakolle harjoituskappale. Nyt sujuu kaikki. Monipolvinen tarina limittyy ja lomittuu sivujuonteineen täyteläiseksi. Kaikella on merkitys: joka repliikillä, joka katseella ja kuvalla. Painajaisnäyilläkin.