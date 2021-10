TV-viikon valinta: Lapsen mielessä syntyy hirviö

★ ★ ★

Babadook.

Ohjaus Jennifer Kent, 2014.

Yle Teema pe 29.10. klo 22.10/Areena

Halloween vaikuttaa meilläkin. Se on sopiva syy laittaa ohjelmistoon kauhufilmejä. Syrjäinen talo, jossa turvattomat ihmiset joutuvat puolustautumaan tuntematonta vastaan on alkutilanne Babadookissakin. Eihän siinä voi epäonnistua?

Nimen haltija on lapsen kuvakirjan mörkö. Se herää eloon tullessaan havaituksi, eli kun joku uskoo siihen. Yksinhuoltajaäiti on kokenut traagisen menetyksen ja on muutenkin tolaltaan. Pikkupojan mielikuvitus valaa öljyä liekkeihin.

Australialaisohjaaja Jennifer Kentin esikoinen on ihan kelpo lajinsa edustaja.