Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Korrekti puhe on mahdollista politiikassakin

Kokkolalainen kaupunginvaltuutettu ja valtuuston varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas (ps.) sai syytteen kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan. Heti uutisen tultua julki viime kesänä vietti perussuomalaiset puoluekokoustaan Seinäjoella. Värikkäästä some-käyttäytymisestä tunnettu ensimmäisen kauden kansanedustaja tuli valituksi puolueen varapuheenjohtajaksi.

Samassa puoluekokouksessa valittiin puolueen uudeksi puheenjohtajaksi Riikka Purra, joka tuoreeltaan arvosteli enemmän valtakunnansyyttäjän toimintaa kuin oman puolueensa väen ylilyöntejä. Ongelmallista oli uuden puoluejohtajan mukaan valtakunnansyyttäjän matala syyttämiskynnys eikä oman puolueen johtojäsenen toiminta.

Peltokankaan saamaa syytettä käsiteltiin keskiviikkona Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa. Joulukuun puoliväliin mennessä kolme ammattituomaria ratkaisee, miten syytteen käy. Syyttäjä Kosti Kurvisen mukaan Peltokangas on internetissä asettanut yleisön saataville ja siten levittänyt yleisön keskuuteen viestejä, joissa panetellaan ja solvataan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Toisenlainen tapaus, mutta samaan "sanomisen" kategoriaan kuuluu kokkolaisen valtuutetun ja valtuuston puheenjohtajan Tiina Isotaluksen sakkotuomio ja siihen johtaneet tapahtumat. Kysymys oli kunnianloukkauksesta. Sen seurauksena Kokkolan kaupunginvaltuustossa halutaan mitata Isotaluksen luottamus. Valtuuston 43 jäsenestä 26 esittää allekirjoittamassaan kirjallisessa valtuustoaloitteessa, että valtuusto perustaisi tilapäisen valiokunnan arvioimaan Isotaluksen luottamusta.

Tämä toimintatapa on aivan oikea. Luottamuksen mittaaminen ei ole sama asia kuin että luottamusta ei ole. Luottamuksen mittaaminen antaa työrauhan tärkeämmille asioille ja antanee tilaa Isotaluksen itsensäkin luottamustehtävien hoidolle.

Mielipiteen ilmaisemiseen ja poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen on monenlaisia korrektejakin keinoja. Siksi ihmetyttääkin, miksi politiikka näyttää edellyttävän hyvin voimakasta ja leimaavaa kielenkäyttöä, joka ei ole kunniaksi sanojalle itselleenkään. Tapauksia, joissa tarkoituksella tai ilman riittävää harkintaa puhutaan kanssaihmisistä, kansanryhmistä tai poliittisista vastustajista loukkaavasti ja satuttaen, on liikaa. Pahasti sanomisesta on tullut uusi normaali. Erilaisille yleisöille puhutaan tarkoitushakuisesti erilaisia keinoja käyttäen. Sosiaalisen median aikakaudella myös sanomisen nopeus on ollut omiaan edistämään nopeita kannanottoja, joiden sisältö ei jälkikäteen kuulosta kovin harkitulta edes sanojan itsensä mielestä.

Poliittista retoriikkaa on ollut kautta aikojen. Värikästä ja taitavaa kielenkäyttöä on syystäkin ihailtu. Maailman ja Suomen poliittisessa historiassa tunnetaan monia loistavia kielenkäyttäjiä, jotka ovat voineet tehdä vaikutusvaltaisia tekoja tai sivaltaa viiltävästi – asiallisesti ja tyylikkäästi.

Oikeus määrittelee lain rajoja ja tulkintaa, mutta muitakin rajoja on. Näissäkin kahdessa tapauksessa oikeudessa päätetään, mitä syytteestä seuraa. Isotaluksen tapauksessa lopputulos tiedetään. Peltokankaan kohdalla käräjäoikeuden ratkaisu tiedetään kahden viikon kuluttua. Tuomarit hoitavat oman työnsä.

Yleisesti ottaen voimme odottaa sivistynyttä ja paikallispolitiikkaankin kuuluvaa arvokasta sanailua.

Tiina Ojutkangas

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.

