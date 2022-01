Aluevaaliehdokkaan mielipide: Palveluketjut sujuviksi

Aluevaalit 2022

Maakunnassa on välttämätöntä olla päivystävä sairaala, joka voi tarjota palveluja a:sta ö:hön. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Ei riitä, että on sairaala, jossa potilas voi vaeltaa luukulta luukulle. Ei riitä, että palvelut ovat olemassa, jos niiden piiriin ei pääse. Tarvitaan sujuvat ja nopeasti saavutettavat potilaspolut.

Tarvittaessa potilas pitää opastaa polun päähän, ennen kuin on liian myöhäistä. Ennaltaehkäisy kannattaa. Siitä hyötyy sekä potilas että veronmaksaja. Hoitajien ja lääkäreiden edellytyksiä potilaiden hoitamiseen pitää parantaa. Jos virkaa hoidetaan huonojen tietojärjestelmien vankina niin, että potilas jää hoitamatta, niin jotain pitää muuttaa.

Potilasvahinkojakin tapahtuu ja se on valitettavaa. Ne pitää tietenkin minimoida ja se on ammattilaisten tehtävä. Suuremmat vahingot tapahtuvat kuitenkin hoitoketjujen ulkopuolella. Potilastietojärjestelmään ei tule merkintää niistä vahingoista, joita tapahtuu kun hoitoon ei edes päästä. Hoitoon pääsyn parantaminen onkin juuri se, mihin pitää vaikuttaa.

Työntekijöiden tilanne on hankala. Töitä on paljon ja työvoimaa vaikea saada. Alan houkuttelevuuteen pitää saada muutosta. Tähän vaikuttaa moni asia. Yksi merkittävä asia on työilmapiiri. Kuppikuntaisuus ja eriarvoisuus ei palvele ketään. Kaikki työntekijät ovat tärkeitä ja ansaitsevat arvostusta sekä työpaikan sisällä että sen ulkopuolella. Hyvinvointialue tarvitsee lääkärit, sairaanhoitajat, osastonhoitajat, perushoitajat, sosiaalityöntekijät, palomiehet ja kaikki muutkin. Työntekijät ansaitsevat hyvää esimiestyötä ja johtajuutta. Muuten ei haasteista selvitä.

Tulevalle maakuntahallinnolle tuleekin valtava tukku haasteita erilaisten ongelmien poistamiseen, jotta sairaanhoidosta saadaan hyvää ja maakunnan asukkaita palvelevaa. Samalla hyvinvointialueesta pitää saada tehtyä houkutteleva työpaikka osaajille. Tässä asiassa kokonaisuudesta ei saa unohtaa myöskään ensihoitoa ja pelastusta. Tarvitaan myös ambulanssit ja paloautot, jotta koko ketju voi toimia saumattomasti nyt ja tulevaisuudessa.

Jari Kleemola,

aluevaaliehdokas (ps.),

sihteeri, Kokkolanseudun Perussuomalaiset ry