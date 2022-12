Uutuussarja Musta valon tähti Maria Sid Kino-Keskipohjanmaan vieraana – Arviossa kannibaalileffa Bones and All

Uutuussarja Mustan valon pääosassa on poliisia ja perheenäitiä esittävä Maria Sid. Rikostutkija Anna Valli on kuitenkin roolina erilainen kuin vaikkapa sarjan Kaikki synnit Sanna Tervo, josta Sidin viimeksi muistamme. Niin on Musta valo muutenkin poliisisarjana, joka pohjaa Petri Karran 2019 ilmestyneeseen romaaniin.

Näyttelijänä, ohjaajana ja viime vuodet myös Tukholman kaupunginteatterin johtajana tunnettu, Suomessa ja Ruotsissa uraa tekevä Maria Sid lähetti verkossa ja näköislehdessä ilmestyvälle Kino-Keskipohjanmaan vlogille videoterveisensä. Sarja Musta valo saa ensi-illan C Morella torstaina 8.12. Se arvostellaan Keskipohjanmaan TV-viikkoliitteessä huomenna perjantaina.

Bones and All. Ohjaus Luca Guadagnino. Käsikirjoitus David Kajganich Camille DeAngeliksen romaanista. Kuvaus Arseni Khachaturan. Pääosissa Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance. 131 min. K18. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Kokkola.

★ ★ ★

Elokuva Bones and All on saanut K18-ikärajan. Luca Guadagninon uutuutta pääsevät teatteriin katsomaan vain kahdeksantoista täyttäneet. Toisin kuin muiden ikärajojen kohdalla, K18 ei anna minkäänlaista joustovaraa – edes aikuisen huoltajan seurassa. Lohdutuksen sana nuoremmille teineille: ette te paljoa menetä. Erityisen raaka filmi ei muihin vastaaviin verrattuna ole, mutta vastenmielisempi.

Kuten maanmiehensä Paolo Sorrentino, myös Luca Guadagnino on tehnyt isoja, kansainvälisiä läpimurtoja. Molemmat ohjaavat taitavia, näyttäviä, enimmäkseen tyhjiä elokuvia. Guadagninon A Bigger Splash (2015) oli mukava uusinto äskettäin televisiossa nähdystä ranskalaisesta pikkuklassikosta Vaarallinen loma. Ohjaajan onnistuneinta tähänastista, Call Me by Your Name (2017), ei edes aihe, elämässään etuoikeutettujen nuorten huoleton rakkaustarina, pystynyt pilaamaan. Tosin filmisovitus jäi siistimmäksi kuin André Acimanin kiinnostavampi alkuperäisromaani, kuten filmin käsikirjoittaja onkin huomauttanut. Suspiria (2018) oli epäonnistunut remake 1970-luvun mestarillisesta giallokauhusta, eikä sitä voinut edes Tilda Swinton pelastaa.

Syötävän hyvää! Timothée Chalamet ja Taylor Russell tien päällä hiukopalaa nauttimassa filmissä Bones and All. YANNIS DRAKOULIDIS/METRO GOLDWYN MAYER

Yläluokkaa ja hyväosaisia kuvaamaan tottunut Guadagnino itse asuu Milanossa 300 neliön huoneistossa 1600-luvun palatsissa. Ehkä siksi hänen ensimmäinen ”työväenluokkainen” elokuvansa ei vakuuta. Tapansa mukaan ohjaaja on etsinyt sensaatiomaisen aiheen. Tarinan nuoret, köyhät rakastavaiset Maren (Taylor Russell) ja Lee (Timothée Chalamet) ovat kannibaaleja.

Teinityttö Marenia vanhemmat yrittivät suojella, kun hänen ihmissyöntitaipumuksensa ilmenivät. Mitä isommaksi Maren kasvoi, sitä vaikeammaksi suojelu ja itsehillintä kävivät. Leestä tyttö viimein löytää samanikäisen kohtalotoverin, jonka kanssa metsästää, mutta yrittää samalla kehittyä kohden normaalielämää.

Bones and All saa ajattelemaan montaa muutakin karkulaisfilmiä nuorista: Karkuri, He elävät öisin, Nuori kapinallinen, Bonnie ja Clyde, Julma maa, Varkaita kuten me. Mutta Guadagninon pintakoreaa tv-tuotantoa muistuttava kertomus ei perustele Marenin ja Leen välistä vetovoimaa. Molemmat näyttelijät ovat ”syötävän hyviä” erikseen, mutta kemia puuttuu. Katsoja seuraa etäisenä parin romanssin Romeota ja Juliaa muistuttavaa loppua.

Elokuvan kannibalismitabun voi nähdä seksuaalisuuden tai huumeriippuvuuden vertauskuvana. Tytön hajujälkiä seuraava vanhempi ihmissyöjä (Mark Rylance) on uhka nuorten matkalla. Jännitysmomentti jää tussahdukseksi. Chloë Sevigny äitinä ja Jessica Harper isoäitinä onnistuvat sivurooleissa. Trent Reznorin ja Atticus Rossin musiikki, höystettynä Joy Divisionilla ja Kissillä, silaa pintaa.