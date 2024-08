Viihde

Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Elämän jälkeen muistot mukaan

Takashi (Arata Iura) luotsaa sieluja välitilassa japanilaisfilmissä Elämän jälkeen.

Nuoruudentyö Suomessa tunnetuimmalta japanilaisohjaaja Kore-edalta.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★

Elämän jälkeen

Ohjaus Hirokazu Kore-eda, 1998

Yle Teema pe 30.8. klo 21.06/Areena

Elämän jälkeen (Wandafuru raifu) esitettiin viime Kinojuhlilla kansainvälisellä nimellä After Life. Se on 30 filmiä ohjanneen Hirokazu Kore-edan varhaiskauden kärkityö. Ohjaaja itse on edelleen meillä tunnetuin ja lev