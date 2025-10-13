Kokkola-lehti

Kokkolassa joogattiin koiranpentujen kanssa – Tavoitteena ilo niin ihmisille kuin eläimille

Koiranpennut ovat mallioppijoita, joogassakin. Kuva: Minna Mustonen

Syksyn ennättäessä siihen saakka, kun puut vimmaisesti riisuutuvat ilkosilleen, kesän auringosta on enää kalpeneva muisto käsivarrella ja vettä vihmoo miltei joka päivä, alkaa kaivata jonkin sorttista piristystä.

Keskipohjanmaa

Kaikeksi onneksi lokakuun hiipivään harmauteen on löydettävissä piristysruiske. Kokkolan kaupunkikeskustassa sijaitsevassa Syvyys-salilla järjestettiin parina iltana Pentujoogaa. Jo etukäteen pentujoogan luvataan yhdistävän jo itsessään rauhoittavan joogatunnin sekä suloisten koiranpentujen lempeät

