Kokkola-lehti
Kokkolassa joogattiin koiranpentujen kanssa – Tavoitteena ilo niin ihmisille kuin eläimille
Syksyn ennättäessä siihen saakka, kun puut vimmaisesti riisuutuvat ilkosilleen, kesän auringosta on enää kalpeneva muisto käsivarrella ja vettä vihmoo miltei joka päivä, alkaa kaivata jonkin sorttista piristystä.
Kaikeksi onneksi lokakuun hiipivään harmauteen on löydettävissä piristysruiske. Kokkolan kaupunkikeskustassa sijaitsevassa Syvyys-salilla järjestettiin parina iltana Pentujoogaa. Jo etukäteen pentujoogan luvataan yhdistävän jo itsessään rauhoittavan joogatunnin sekä suloisten koiranpentujen lempeät