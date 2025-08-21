Ulkomaat

Lähteet Guardianille: Trump ei toistaiseksi osallistu suoraan Venäjän ja Ukrainan tapaamisen järjestämiseen

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyi, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja presidentti Donald Trump pohtivat pöydän ääressä 18. elokuuta Yhdysvalloissa. Kuva: Andrew Caballero-Reynolds

STT– Keskipohjanmaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei aio toistaiseksi suoraan osallistua Venäjän ja Ukrainan välisen mahdollisen tapaamisen järjestämiseen, kertovat tilanteen tuntevat hallituksen virkamiehet Guardianille.

Virkamiesten mukaan Trump on sitä mieltä, että seuraava vaihe Ukrainan sodan lopettamiseksi on kahdenvälinen tapaaminen Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin välillä.

Trump on sanonut avustajilleen järjestävänsä kolmenvälisen kokouksen Putinin ja Zelenskyin kanssa vasta sen jälkeen, kun kaksi johtajaa ovat ensin tavanneet keskenään. Tapaaminen on kuitenkin toistaiseksi vielä epävarma.