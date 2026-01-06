Kotimaa

Kuntokeskus Liikun kävijätilastojen mukaan viime vuoden tammikuussa keskuksen saliasiakkaiksi liittyneistä 70 prosenttia jatkoi treenaamista vielä kesäkuussa. Kuva: Jussi Nukari, Jussi Nukuri / STT

Lopahtaako uudenvuoden liikuntalupaus heti alkuunsa? Asiantuntija kertoo, miten se muuttuu elämäntavaksi

Kuntokeskus Liikun kävijätilastoista ei löydy tukea käsitykselle, että tammikuussa aloitettu saliharjoittelu tyssäisi heti helmikuussa.

Merja Kallikari. STT
Keskipohjanmaa

Uusi vuosi, uusi minä.

Vuodenvaihteen ryhtiliikkeet ja lupaukset liikunnallisemmasta arjesta näkyvät tyypillisesti ruuhkana kuntokeskuksissa. Käsitys siitä, että uusien kuntoilijoiden innostus lopahtaa heti alkuunsa, saattaa kuitenkin olla myytti.

Ainakin käsitystä ravistelevat Kuntokeskus Liikun kävi

