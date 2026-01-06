Kotimaa
Lopahtaako uudenvuoden liikuntalupaus heti alkuunsa? Asiantuntija kertoo, miten se muuttuu elämäntavaksi
Kuntokeskus Liikun kävijätilastoista ei löydy tukea käsitykselle, että tammikuussa aloitettu saliharjoittelu tyssäisi heti helmikuussa.
Uusi vuosi, uusi minä.
Vuodenvaihteen ryhtiliikkeet ja lupaukset liikunnallisemmasta arjesta näkyvät tyypillisesti ruuhkana kuntokeskuksissa. Käsitys siitä, että uusien kuntoilijoiden innostus lopahtaa heti alkuunsa, saattaa kuitenkin olla myytti.
Ainakin käsitystä ravistelevat Kuntokeskus Liikun kävi