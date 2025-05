Mielipiteet

Sosionomiopiskelijoiden mielipide: Mikä saa lapset tarttumaan aseeseen?

Jukka Linna, Sara Pahkakangas, Ida Tiitto Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomalaisia on järkyttänyt kouluissa tapahtuva väkivalta, mistä oikein on kyse. Lähiaikoina Suomessa on ollut useita vakavia väkivaltatilanteita kouluissa, joissa tekijöinä ovat toimineet alaikäiset nuoret. Viime viikon tiistaina Pirkkalassa tapahtui 16-vuotiaan oppilaan toimesta puukotus, jossa lou